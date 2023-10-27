愛兒繼承射手觸覺　歷克楊格：我個仔都想打NBA！

曾效力湖人的前NBA球星歷克楊格10月加盟澳門黑熊，這位美國得分後衞周五（27日）於灣仔修頓場館出戰「The Asian Tournament」。楊格曾效力湖人5季，2018年效力勇士期間更奪得NBA總冠軍，今季各隊招兵買馬，他表示會繼續撐勇士和湖人，更笑言會繼續留意各射手表現！

38歲的歷克楊格曾效力巫師、快艇、76人、湖人、勇士及金塊，NBA生涯上陣720場，場均11.4分，對上一次比賽已經是2018-2019年球季。這位前NBA球星今個月加盟澳門黑熊，首次征戰亞洲賽場，今早（27日）才落機的他略顯疲態，但依然笑容滿面，表現親民。說到加盟澳門黑熊的契機，楊格表示：「我和教練在我打巫師時已經認識，是有一點淵源 。」

楊格對於重返賽場感興奮，但他說無意重返職業籃球：「我愛亞洲，今次是想來學習，看看亞洲籃球的水平，射吓波和享受籃球樂趣，至於未來暫時沒有什麼計畫，主要是『have fun』吧！」楊格兒子繼承了他的射手觸覺，早前投進一記「no look」三分波「氹」得爸爸相當開心，令他有意向教練方向發展：「我要和他好好訓練才行，希望他能練好射波，因為他有宏大理想，他想打NBA。我跟他說，那麼你必須要更努力！」

準決賽香港美健東方憑梁嘉顯和卜聿揚各得23和19分，以90:82擊敗南韓的Masterwook。原定同日尾場由澳門黑熊對由本地甲一球員朱亮、懷斯等人組成的Sketch Pro-AM，惟賽前賽會突然宣布，由於有球員身體不適以至人數不足未能作賽，尾場需要取消，門票將會有專人通知跟進。現場頓時噓聲四起，球迷最後無奈離場。