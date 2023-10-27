【英超】惡客熱刺追打落水狗

今晚英超獨腳戲上演「倫敦打吡」，「1哥」熱刺作客鬥水晶宮。熱刺開咧後愈踢愈順，隊長孫興民更加士哥停不了，撞正沉到爆嘅水晶宮，仲唔食住個勢趁機踩多腳咩，讓球盤開到半一咁筍，捧上盤有計。（Now 621及611周六凌晨3時直播）

熱刺喺新帥普斯迪高路帶領下，今季大打爭氣波，佢採取「全天候逼搶」打法，無論射門及中龍次數、前場傳送、贏出地面爭奪等多項數據都名列前茅，難怪開咧後9仗聯賽，取得7勝2和不敗佳績，喺榜首領導群雄。

雖然季前賣走射手哈利卡尼，幸好孫興民成功取代到佢嘅位置，今季聯賽已經入咗7粒，排喺射手榜次席，而新加盟嘅進攻中場占士麥迪臣，亦都入咗3球兼交出5個助攻，同「孫仔」愈來愈合拍，今仗更有防中比蘇馬刑滿復出，實力有增無減。

另邊廂，水晶宮狀態低迷，各項賽事近6仗僅得1勝之餘，喺伊比爾治伊斯、米高奧利斯等中前場主力缺陣下，呢6仗只係入到兩粒，其中4仗更食白果，攻力極度疲弱，上仗更慘吞紐卡素4蛋，就算主場出擊亦不宜高估。況且水晶宮近年對熱刺都畀對手食住，兩軍近5次交手，熱刺取得4勝1負，佢哋依家氣勢如虹，今仗遇弱必定反客為主，上盤值捧。

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