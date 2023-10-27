亞殘運 陳睿琳200混摘個人第5面獎牌
2023年10月27日 20:30
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（圖片由中國香港殘疾人奧委會提供）
杭州亞殘運周五（27日）上演最後一日游泳賽事，港隊代表再進帳3面獎牌，其中連日來屢創佳績的陳睿琳，在女子SM14級200米混合泳決賽，游出2分31秒53第2名觸池，奪得銀牌，亦是其個人今屆第5面獎牌。同樣出戰決賽的張可盈以2分35秒11奪得一面銅牌，劉肖儀就排第8位。
另外，男子SM14級200米混合泳決賽方面，鄧韋樂游出2分16秒26，摘下銀牌，黃漢彥以2分17秒95排第四位。總結今屆亞殘運賽事，游泳隊共奪得3金5銀3銅。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」提供上述節目的直播及重溫。港台「杭州第4屆亞殘運會」網上專頁https://app7.rthk.hk/special/sports32/asianpara 及社交平台Instagram「unisports_rthk」亦會全程緊貼這項國際體育盛事。