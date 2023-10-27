亞殘運　香港乒團單日擸走6獎牌

中國香港代表團今日（27日）於乒乓球項目有多面奬牌進賬，單日共擸走6面銅牌。港隊今日出戰在多個級別雙打賽事均闖入四強，其中男雙項目MD14唐志銘/蔡慶霖以0：3負中國、MD22温偉樂/范嘉豪亦以0：3不敵韓國組合、MD22梁仲仁/蔡明輝直落3局負日本。另一男雙組合MD18王志賢/何嘉盛在力戰5局後以2：3不敵日本，女雙WD14王愉程/焦瑾珊同樣以2：3負泰國對手。

至於，港隊內訌的女雙WD22四強賽事，吳玫薈/王婷莛以3：0擊退港隊隊友黃家汶/黃珮淇。由於乒乓球賽事不設季軍戰，6支港隊隊伍先後為中國香港代表團取得6面銅牌。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準