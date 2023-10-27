亞殘運 香港乒團單日擸走6獎牌
2023年10月27日 21:50
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(圖片由中國香港殘疾人奧委會提供)
中國香港代表團今日（27日）於乒乓球項目有多面奬牌進賬，單日共擸走6面銅牌。港隊今日出戰在多個級別雙打賽事均闖入四強，其中男雙項目MD14唐志銘/蔡慶霖以0：3負中國、MD22温偉樂/范嘉豪亦以0：3不敵韓國組合、MD22梁仲仁/蔡明輝直落3局負日本。另一男雙組合MD18王志賢/何嘉盛在力戰5局後以2：3不敵日本，女雙WD14王愉程/焦瑾珊同樣以2：3負泰國對手。
至於，港隊內訌的女雙WD22四強賽事，吳玫薈/王婷莛以3：0擊退港隊隊友黃家汶/黃珮淇。由於乒乓球賽事不設季軍戰，6支港隊隊伍先後為中國香港代表團取得6面銅牌。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」提供上述節目的直播及重溫。港台「杭州第4屆亞殘運會」網上專頁https://app7.rthk.hk/special/sports32/asianpara 及社交平台Instagram「unisports_rthk」亦會全程緊貼這項國際體育盛事。