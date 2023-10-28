熱刺贏波創62年紀錄　2項數據預示可捧英超冠軍

周六(28日)凌晨英超「倫敦打吡」，熱刺作客以2比1擊敗水晶宮，今季聯賽10戰取得8勝2和，近62年首次開季10場聯賽不敗，加上拋離第2位曼城5分，亦係球隊近62年最大榜首領先領優，當年熱刺最終奪得聯賽冠軍，莫非今季可以歷史重演？

水晶宮今仗試圖先下手為強，開賽10分鐘內已經有3次射門，但熱刺門將古里莫維卡里奧表現出色，力保不失。呢支榜首勁旅站穩陣腳後，逐漸搶回唔少攻勢，但占士麥迪臣、李察利臣射門都唔中目標。

換邊後8分鐘，熱刺終於打開紀錄，占士麥迪臣窄角度起腳，省中水晶宮後衞祖爾禾特改變方向入網，呢球被計算為烏龍波。戰至66分鐘，熱刺堂堂正正入番1球，比蘭莊臣左路傳中，孫興民近門射入，呢位南韓國腳今季踢10場英超入8球及1次助攻，射手榜上僅落後曼城前鋒艾寧夏蘭特1球。

水晶宮踢到補時，靠佐敦阿休入波破蛋，無礙熱刺全取3分。熱刺今仗贏波意義重大，球隊繼1960/61年球季之後，再創出開季聯賽首10場不敗，該季最終以8分優勢成為聯賽冠軍，但自始之後再未捧過聯賽錦標，今季重現捧盃預兆，有望一嘗宿願。