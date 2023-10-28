艾歷臣不滿做後備　暗寸坦哈格唔識用人

曼聯領隊坦哈格用人準則一向備受爭議，包括重用表現欠佳嘅「契仔」安東尼馬菲奧斯，但擁有出色創造力嘅中場基斯甸艾歷臣長居後備，呢位丹麥國腳近日接受傳媒訪問時，亦表露不滿情緒，暗寸坦哈格唔識用人。

基斯甸艾歷臣今季僅4次擔任正選，但已射入1球及2次助攻，效率非常高，包括上仗歐聯生死戰，後備上陣傳畀哈利馬古尼頂入致勝1球，賽後更力壓馬古尼及撲出12碼嘅奧拿拿，當選最佳球員，無疑係摑咗坦哈格一巴。

傳媒問基斯甸艾歷臣點解冇得踢正選，佢話：「我點解做後備，你應該去問領隊，我控制唔到，我當然想上陣更多時間，但領隊睇法唔同，不過如果球隊可以繼續贏波，都算值得。」

基斯甸艾歷臣早前為丹麥出戰歐國盃外圍賽期間，亦對於未能擔任曼聯正選有微言：「我操練情況非常好，身體冇問題，想踢足每場比賽，但如果你有睇曼聯嘅比賽，應該會發現領隊嘅戰術同我嘅踢波風格有唔同。」

曼聯各項賽事3連勝，往往都係換入基斯甸艾歷臣後，攻勢組織先至有改善，紅魔鬼名宿史高斯認為艾歷臣比新兵蘇夫恩岩拉伯特出色，更值得踢正選。

不過，《曼徹斯特晚報》認為艾歷臣已經31歲，體力未必可以應付全場比賽，周日(29日)晚英超對曼城，「後備殺手」角色比較適合艾歷臣。