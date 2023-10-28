鄧俊文謝影雪闖法國羽賽4強　再撼「東渡組合」

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，周五（27日)在法國公開賽8強戰上演的「香港打吡」勝出，以直落兩局擊敗隊友李晉熙／吳芷柔，再闖世界羽聯巡迴賽4強，將硬撼宿敵爭逐決賽資格。

兩對香港混雙組合自上月在香港站之後再次碰頭較量，上仗要打足三局取勝的「鄧謝配」，今仗採取主動期望可以「速戰速決」，爭逐了32分鐘後以直落兩局21比16、21比11取勝，勇闖4強，將與世界排名第2的日本組合渡邊勇大／東野有紗爭逐決賽席位。

「鄧謝配」與這對日本組合都可算是「冤家」，雙方曾在東京奧運碰頭，「東渡組合」當時擊敗了「鄧謝配」而獲得銅牌，這是他們第17次碰頭，「鄧謝配」過往僅贏過一次。

至於單打方面，前世界冠軍新加坡的駱建佑，以直落兩局21比17及21比19淘汰了6號種子中國的石宇奇躋身男單４強；中國男單在今站唯一希望則落在李詩灃身上，他以直落兩局21比15及21比13擊敗印尼的金汀，闖入4強將與馬來西亞的黃智勇爭逐決賽席位。至於女單4強，何冰嬌與陳雨菲上演「中國打吡」，另一場則由中華台北的戴資穎對日本的大堀彩。