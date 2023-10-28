亞殘運　港輪椅劍隊奪佩劍團體銅牌　2銀3銅收官

港輪椅劍隊在女佩團體再添一面銅牌。（相片由中國香港殘疾人奧委會提供）

亞殘運今晚（28日）閉幕，輪椅劍擊賽事決出最後兩面金牌後亦圓滿結束，港隊在最後一日賽事於女子佩劍團體賽奪得一面銅牌，總結今屆賽事，輪椅劍擊港隊收穫了2銀3銅共5面獎牌。

由余翠怡、林嘉雯、范珮珊及湯雅婷組成的港隊，在女子佩劍團體賽先出戰四強賽，以23比45不敵中國，未能躋身決賽，隨後與南韓隊爭奪銅牌戰，最終以45比29取勝；這也是余翠怡今屆的第4面獎牌，個人收獲1銀3銅。

至於香港男子重劍隊在名次賽，先以45比30擊敗中華台北，將與南韓爭逐5至6名。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準