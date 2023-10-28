亞殘運 港輪椅劍隊奪佩劍團體銅牌 2銀3銅收官
2023年10月28日 11:43
東網電視更多新聞短片
港輪椅劍隊在女佩團體再添一面銅牌。（相片由中國香港殘疾人奧委會提供）
亞殘運今晚（28日）閉幕，輪椅劍擊賽事決出最後兩面金牌後亦圓滿結束，港隊在最後一日賽事於女子佩劍團體賽奪得一面銅牌，總結今屆賽事，輪椅劍擊港隊收穫了2銀3銅共5面獎牌。
由余翠怡、林嘉雯、范珮珊及湯雅婷組成的港隊，在女子佩劍團體賽先出戰四強賽，以23比45不敵中國，未能躋身決賽，隨後與南韓隊爭奪銅牌戰，最終以45比29取勝；這也是余翠怡今屆的第4面獎牌，個人收獲1銀3銅。
至於香港男子重劍隊在名次賽，先以45比30擊敗中華台北，將與南韓爭逐5至6名。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」提供上述節目的直播及重溫。港台「杭州第4屆亞殘運會」網上專頁https://app7.rthk.hk/special/sports32/asianpara 及社交平台Instagram「unisports_rthk」亦會全程緊貼這項國際體育盛事。