亞殘運　煞科日港隊奪金埋齋！王婷莛吳玫薈乒乓封后

王婷莛/吳玫薈為港隊添第8金！杭州亞殘運今日（28日）煞科，乒乓球港隊壓軸上陣再奪一面金牌。王婷莛／吳玫薈在女雙WD 22級項目決賽，與日本組合伊藤槙紀／古川佳奈美激戰後，以總局數3比2奪冠，掛上金牌。隨着乒乓球隊為港再添一面金牌，香港代表團今屆賽事亦全部結束，並奪得8金15銀24銅，共47面獎牌位列金牌榜第10位。

「王吳配」在今場決賽開局順利一直領先，末段連取4分拉開下先贏一局11比5。不過，日本組合在次局成功以12比10扳回一城。伊藤槙紀／古川佳奈美在第三局乘勢追擊，雖然早段兩隊互有領先，但日本組合經歷「刁時」同樣贏12比10。不容再失的港隊在第四局重拾氣勢，落後6比9的情況下一口氣追至10比10，進入「刁時」，繼而再反勝13比11追平局數。決勝局港隊迅速領先對手，再乘勢以11比7擊敗日本組合，在煞科日取下今屆亞殘運的香港乒乓球隊首金。

香港乒乓球隊於杭州亞殘運的賽事亦結束，今屆共奪1金2銀9銅。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準