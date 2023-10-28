亞殘運　香港奪8金排獎牌榜第10　中國成大贏家

一連7天的杭州亞殘運今日落幕，今屆最後一面金牌由中國在盲人足球項目奪得，令中國隊在今屆賽事以214金167銀140銅共521面獎牌，在金牌榜奪冠成為超級大贏家。

中國佔主場之利奪得214面金牌，冠絕金牌榜，排次位的伊朗（44金）、第3的日本(42金)，連同第4至7位國家地區所奪得的金牌數目總計，也不及中國，而香港則以8金15銀24銅共47面獎牌，位列第10。

至於在煞科日最後一個金牌誕生，則於盲人足球項目，中國與伊朗在上、下半場競逐後打成0比0平手，最後中國憑着點球以2比1奪冠。

港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：

10月23日至28日早上9時至晚上8時

《亞殘運直擊》

重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目

10月23日至27日晚上9時30分

《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》

10月28日晚上7時35分

*賽事直播時間以官方公佈為準