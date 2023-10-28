亞殘運 香港奪8金排獎牌榜第10 中國成大贏家
2023年10月28日 14:14
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一連7天的杭州亞殘運今日落幕，今屆最後一面金牌由中國在盲人足球項目奪得，令中國隊在今屆賽事以214金167銀140銅共521面獎牌，在金牌榜奪冠成為超級大贏家。
中國佔主場之利奪得214面金牌，冠絕金牌榜，排次位的伊朗（44金）、第3的日本(42金)，連同第4至7位國家地區所奪得的金牌數目總計，也不及中國，而香港則以8金15銀24銅共47面獎牌，位列第10。
至於在煞科日最後一個金牌誕生，則於盲人足球項目，中國與伊朗在上、下半場競逐後打成0比0平手，最後中國憑着點球以2比1奪冠。
港台電視32獨家轉播《杭州第4屆亞殘運會》，時間如下：
10月23日至28日早上9時至晚上8時
《亞殘運直擊》
重溫每日焦點賽事精華以及總結獎牌數目
10月23日至27日晚上9時30分
《杭州第4屆亞殘運會閉幕式》
10月28日晚上7時35分
*賽事直播時間以官方公佈為準
港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式「RTHK 電視」提供上述節目的直播及重溫。港台「杭州第4屆亞殘運會」網上專頁https://app7.rthk.hk/special/sports32/asianpara 及社交平台Instagram「unisports_rthk」亦會全程緊貼這項國際體育盛事。