馬斯真蘭奴打人情牌　想請美斯踢明年奧運

阿根廷大小國腳出現「搶人才」大戰，阿根廷U20國家隊主帥馬斯真蘭奴希望邀請老友美斯以超齡球員身份，參加明年巴黎奧運會男足賽事，但由於阿根廷大國腳將於明夏出戰美洲國家盃，相信美斯無法應付兩項大賽，令佢陷入兩難局面。

馬斯真蘭奴同美斯唔止係前阿根廷國家隊友，亦曾經一齊為巴塞隆拿捧過西甲及歐聯冠軍，甚至乎阿根廷贏得2008年北京奧運男足金牌，兩人都係隊友。

馬斯真蘭奴現時身為「阿奧隊」主帥，希望搵埋美斯一齊出戰明年奧運重溫舊夢，佢話：「球隊大門永遠為美斯而開，如果我哋取得奧運會資格，美斯又想參賽嘅話，我非常歡迎佢加入，我同佢嘅友情非常深厚，好願意咁做。」

巴黎奧運將於明年7月26日至8月11日舉行，至於美洲國家盃將於明年6月20日至7月14日舉行，理論上美斯可以踢晒兩項賽事，但考慮到佢已經36歲，恐怕難以應付頻密賽程，佢所屬球會國際邁亞密亦唔想佢離隊太耐，所以美斯只能二選一。

由於阿根廷係上屆美洲國家盃冠軍，身負衞冕重任，加上阿根廷小國腳仲未獲得奧運會入場券，一般相信美斯只會代表大國腳踢美洲國家盃。