港超聯　1哥遇上攔路虎　理文迎東方誓保優勢

【東網按次收費直播】

周六（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，理文於將軍澳運動場迎戰東方。「黃黑軍團」5戰全勝高踞榜首，為保持強勁走勢，3分志在必得；上季曾逼和理文的東方，則希望再顯「攔路虎」本色，希望能在這支1哥身上搶分而回。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文今季主場優勢明顯，先後擊敗傑志、標準流浪及冠忠南區3支去季積分榜上半版強敵。主教練曾昭達希望球隊延續佳態，以一場勝仗為「黃黑軍團」10月征途作結：「球隊喺季前友賽都對過東方，對佢哋有一定了解，我哋當然想繼續保住榜首位置，希望球員落到場盡力表現。」軍情方面，「達Sir」透露徐宏傑傷情較預期嚴重，仍要時間恢復，基華尼頓則已進入康復最後階段。

胡晉銘倒戈熟晒路

上季效力東方的胡晉銘今日有機會倒戈，他承認對舊東家比較熟悉：「東方今季變化唔算太大，希望憑我對佢哋嘅認識，幫到球隊。」「晉銘」又指球隊可發揮主場威力：「我哋喺呢度比賽係有利發揮，希望盡快入到波，鎖定勝局。」

東方上場擊敗港會，惟代價是孫銘謙在比賽中肌肉受傷，主教練盧比度（Chino）承認這位主力前鋒今場難以披甲。挾聯賽兩連勝之勢造訪理文，Chino認為對球隊信心一定有幫助，但強調挑戰會更大。上季東方曾以1比1逼和理文，Chino希望球隊可以盡力搶分：「對住爭冠球隊理文，我希望球隊保持到競爭性，唔好畀對手輕鬆贏波，如果有幸運之神眷顧，或者會有驚喜戰果。」

馬希偉心態有轉變

馬希偉（Timmy）於10月各項賽事上陣3次攻入兩球，腳風甚順，這位19歲小將也說今季心態有所改變：「希望繼續爭取到出場機會，喺場上多啲攞波去表現自己。」近年曾在聯賽及「亞協盃」攻破理文大門的Timmy，被球迷冠以「理文殺手」稱號，對此他直言未有太在意，僅表示無論面對任何對手，都會繼續專注爭取「士哥」。