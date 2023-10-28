國家打吡一撻即着 巴塞迎皇馬半場開大騷

周六(28日)晚爆發「西甲國家打吡」，巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里，巴塞今季防守力不如上季嚴密，但入球數字上升，宿敵皇馬同樣進攻火力強大，今仗入球必多，再睇雙方近6次聯賽交手5次半場開2球或以上，隨時上半場即駁火，追1.5球半場大。(Now 632周六晚10時15分直播)

巴塞現時排聯賽第3，落後皇馬及奇兵基羅納1分，亦係今季聯賽唯一不敗球隊，佢哋上季憑嚴密防守重奪西甲冠軍，但今季防守力有所下降，聯賽10戰已失10球。

雖然防守差咗，但攻力就顯著增強，今季已累積攻入22球，多位年輕小將如加維、耶馬，以及首次上陣即取得入球嘅馬克基爾，活力十足，上仗歐聯憑費倫托利斯同小將弗明盧比斯建功，2比1擊敗薩克達，球隊上半場已經領先兩球，可見球員能快速入局，相信今仗會繼續大打快攻。

另邊廂，皇馬現時位居榜首，佢哋同樣攻力甚強，聯賽10戰攻入21球，不過由於中堅艾達米列達奧長抖、阿拉巴狀態回落，球隊踢法上要以攻代守，幸好中場祖迪比寧咸初戰西甲即有神級表現，佢上場歐聯作客贏布拉加2比1一仗又有「士哥」，狀態弗到漏，今場有力左右大局，配合巴西雙箭頭雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯，有條件同巴塞對撼，半場大博得過。

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