奧森漢要求加薪1倍　逼拿玻里放人

拿玻里前鋒域陀奧森漢今夏一度成為各大球會爭奪目標，雖然呢位24歲尼日利亞國腳最終留隊，但仍未續約，據悉佢要求加1倍人工至900萬歐元(約7,450萬港元)年薪，但拿玻里不滿佢獅子開大口，唔排除明夏出售佢，利物浦同車路士準備搶人。

域陀奧森漢上季為拿玻里各項賽事上陣39場入31球，包括以26個聯賽入球成為意甲神射手，今季踢8場聯賽亦已入6球。今夏曾傳出曼聯、巴黎聖日耳門，以至沙特阿拉伯球會想收購佢，但拿玻里要求1.5億歐元(約12.4億港元)轉會費，令買家卻步。

域陀奧森漢只剩下1年半合約，拿玻里希望盡快同佢續長約，並增設2億歐元(約16.6億港元)毀約金，但奧森漢認為數額太高，可能妨礙將來轉會，希望減少毀約金，同時要求由現時450萬歐元年薪，增加至900萬歐元。

拿玻里唔接受域陀奧森漢提出嘅條件，雙方談判陷入僵局，會方開始考慮出售佢。車路士一直想簽入中鋒，域陀奧森漢無疑係唔錯人選，利物浦前鋒穆罕默德沙拿可能明夏離隊，紅軍亦要補充射手，同樣睇中域陀奧森漢，佢下季可能去英超搵食。