祖高爾：兵工廠「大」力爆「錫」

云云周末的所有英超比賽中，阿仙奴主場對錫菲聯的比賽應該是最無懸念，主隊將會獲勝的一場比賽。

在作客對朗斯及主場對曼城，然後經歷國際比賽日，再緊接著作客車路士及剛剛周中遠征西班牙擊敗西維爾畫上完美句號後，阿仙奴終於捱過一段地獄般的賽程。

我認為阿迪達也會承認他的球隊在這段期間狀態稱不上是十分火熱，但我認為最重要的是阿仙奴在這些比賽中，展現了強大的個性且令人深刻，在戰勝曼城的比賽中他們在比賽中大部分時間都不是控球在腳，而且還有主力球員缺陣，上仗聯賽在球員一度犯錯而落後同市勁敵車路士0比2的情況下，成功絕地反擊扳平，繼而在周中一鼓作氣擊敗西維爾取下重要勝利，展現了無比的勇氣。

這種決心和對勝利的渴求，正正是這支球隊在過去幾個賽季被批評缺乏的一環，如果他們能夠繼續展現出本季所展現出的鋼鐵精神，這對阿迪達和他的球員來說可能是一個非常好的球季。

我想這個周末，我們將看到阿仙奴恢復到他們進攻上自由流動的最佳狀態，他們主場面對錫菲聯已經保持連續13場不敗，我想這場也不會例外。加比爾捷西斯看起來可能會再次因傷缺陣，但他們仍然有足夠的球員來贏得輕鬆的勝利。相信目前唯一爭論的焦點是誰擔任正選門將，我認為阿迪達造成了不必要的局面，無論誰人擔正而犯的錯誤將會被無限放大，例如大衞拉耶在對車路士時的失誤，都會被議論紛紛。這對他們形成了無形壓力，雖然我認同競爭正選位置對一支球隊來說是必須的，但門將一職卻比較特別，往往你會希望你的門將能保持最平靜並且沒有任何額外不必要的想法。在周中阿迪達堅持起用大衞拉耶，我相信他本周末會再次這樣選擇，但如果他選擇給予蘭斯達爾一個正選倒戈並擊敗舊東家的機會，我也不會感到驚訝。

我想強調的另一位球員是加比爾馬天尼利，我在這個專欄中已多次讚揚他，但我認為他與其他一些隊友相比，沒有得到外界足夠的讚美。我認為他的賽季即將起飛，周中歐聯首次正選出場便以一個入球作結，看起來他已經完全傷愈，我認為他可以延續火熱的狀態，從今起到年底不斷地入球。

錫菲聯被外界稱為鋼鐵之城，由希堅保咸帶領的球隊，極度需要在面對對手時拿出類似的特質。

本賽季他們還未開齋贏波兼每場有失球，他們真的需要開始表現出一些勇氣和決心，否則我擔心他們最終可能會成為升降機。

我上週提到他們在防守上遭受了一些主力受傷缺陣的影響，我知道領隊已經嘗試過幾個不同的防守系統來改善問題，但到目前為止他們還沒有任何成果。他們上周對曼聯的比賽中曾經看到了一線希望，差一點就能取分成功，但這主要是由於曼聯場外的種種問題多於錫菲聯場上精彩的發揮。坦白說，像作客面對阿仙奴般的高難度比賽，勝負不會定義他們的球季，但球隊絕需要通過積極的比賽態度以保持團結和信念，他們必須在這場比賽中相信自己能有所斬獲。

我預計阿仙奴將贏得這場比賽，如果錫菲聯不打醒十二分精神應對，我們將會可到一場來自兵工廠主場的大屠殺。