港超聯　香港U23鬥港會 旗鼓相當

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）其中一場早場賽事，香港U23主場假斧山道運動場迎戰港會。（周日下午3時開賽）

香港U23上場首次於斧山道運動場地頭出擊，以0比5不敵標準流浪，主教練司徒文俊賽後曾與球員作出檢討：「一出現失波嘅時候大家會好氣餒，但嗰陣時比賽係未完，我希望大家明白呢點。」上季對港會取得1和1負成績，兩次戰果都非常接近，「司徒Sir」認為今場也會是搶分好機會：「我哋係進攻方面可唔可以做到多啲，呢個係我嘅期望，呢場好睇我哋自己嘅表現，點樣喺90分鐘都保持到好表現，呢個係一個課題。」門將雲天樂上場傷愈復出，對香港U23後防屬於利好消息。

港會上場聯賽有加斯特夫上半場因身體不適，提前被換走，但主教練東尼咸美頓（Tony）透露這位中場並無大礙，今場可以候命，但里奧、江展民及溫俊就繼續缺陣。Tony續指今場面對香港U23，會嘗試採取主動，力爭3分：「其實我哋班球員實力都唔錯，絕對有信心呢場可以入波，希望大家壓前啲，畀對手多啲威脅。」Tony又呼籲全隊切勿掉以輕心，努力做好自己：「與其去諗對手會做到咩，不如諗吓應該點去踢好場波。」