港超聯　青衣打吡！晉峰激鬥標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）兩場直播賽事，頭場先由剛在「亞冠盃」失利的傑志坐鎮旺角大球場，面對聯賽仍未開齋的榜尾球隊深水埗。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）尾場則由上仗打開勝利之門的晉峰，於青衣運動場主場惡鬥各項賽事兩連勝的標準流浪。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

晉峰上仗1球小勝深水埗，取得今季首勝，總教練何信賢認為球隊領先後表現有所「跌watt」，以及把握力仍有待改善，面對流浪希望取得1分：「流浪近況好，入波全部好有說服力，後防一定要集中精神。今場陣容、陣式預計變動唔大，贏咗波都想盡量以不變應萬變。」好消息是日本中場岡川晏登可以傷愈候命。

門將龐焯熙（Bear）早前因參與亞運，今季暫時只為晉峰上陣3次，上仗雖取得職業生涯首次「零失球」，他卻承認狀態未足：「始終個幾月冇踢過比賽，落到場感覺係差啲，狀態一定唔及頭兩場聯賽，多得班隊友將士用命，先力補不失。」Bear又指有心理準備是役會相當難踢：「流浪中前場球員能力毋容疊疑，但我同班隊友都好有信心，目標再次零封對手同攞分。」

標準流浪上仗大炒香港U23，先開記錄的中場林嘉緯，更是逾22個月以來首次在正式賽事入球，他表示十分開心，又提到自己近年在隊內角色已有所調整：「目前有伊巴謙、神田夢實呢啲好有進攻能力嘅隊友，都會提醒自己要做好串連工作，為佢哋提供助攻。」流浪季初表現失準，「嘉緯」希望上一場勝仗可提升全隊士氣：「球隊唔缺好球員，只要喺細節、戰術執行做得更好，絕對可以好似去季下半季一樣，去挑戰各隊勁旅。」

至於上仗梅開二度的伊巴謙，今季各項賽事已攻入7球，在射手榜上獨領風騷，但他坦言談及季尾個人獎項仍言之尚早，現階段會專心替球隊爭取佳績，盡量收窄與榜首的分數差距：「晉峰上場開咗齋，唔可以睇低佢哋，我哋會繼續喺前線搶攻，希望自己繼續入波，幫球隊攞3分。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：5.楊憲樂 20.鄭璟昊 13.許澤崴 99.文智星

中場：19.林樂賢 8.邵昀俊 6.布雷迪 7.黃政德

前鋒：17.何思哲 9.袁世傑

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：4.金旻奎 2.馬相訓 6.朴鍾範 27.李毅凱 19.姚浩明

中場：10.林嘉緯 16.林衍廷 5.林遼太

前鋒：21.伊巴謙 44.神田夢實