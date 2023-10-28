希斯基：墨爾本屈「機」連勝

雙方今季澳職同樣取得一個好開始，墨爾本勝利作客以2比0擊敗了FC悉尼，而紐卡素噴射機亦成功於比賽末段追和2比2，作客跟珀斯光輝打成平手。

我認為勝利對FC悉尼時表現出色。他們製造出多個能夠先開紀錄的機會，一對翼鋒及閘位球員進攻時踢法直接，並多次作出傳中球。美中不足的地方是其球員把握力未算太好，令他們在開賽15分鐘白白錯失領先4球的機會，所以，他們於門前時要表現得更加冷靜才可。

有見及此，我認為科拿路利的演出相當關鍵。他面對FC悉尼時替球隊先開紀錄，雖然已年屆36歲，但依然知道如何可以將皮球送入對方網窩。紐卡素噴射機防線的表現不穩，因此如果他能夠獲得射門機會的話，我認為他將會有入球進帳。

噴射機遠征珀斯並成功取得1分而回，確是一個相當好的成績。我這個舊東家整場比賽保持集中，永不言敗。首先，雖然他們於比賽初段被對方先開紀錄，但成功扳平，及後亦於比賽第92分鐘再一次追平比數，成功保住1分。

史譚迪路普路斯重返噴射機後首次於澳職上陣，就立即為於比賽尾段，為球隊攻入第2個入球。他於禁區內的高空及地面進攻都表現得相當醒神，所以如果噴射機反擊時能夠將皮球傳到邊路球員的話，他將會在中路位置提供一個傳球及攻門選擇。

但兩支球隊的經驗都不足，噴射機本應可以避免兩個失球的出現，事關兩球都是來自自己後防失去控球權而造成的，如果他們今仗再一次表現失神的話，他們將會受到懲罰。

看到墨爾本勝利上周能夠製造出多個入球機會後，我認為紐卡素噴射機將難以作出抗衡，所以我預計主隊今仗將可獲勝，全取3分。