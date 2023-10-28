佐藤壽人：前鋒乘勇再食「素」

柏雷素爾上周末作客以0比2不敵浦和紅鑽，換句話說他們仍然要多取1分，才能夠確保自己避免降班收場。

該場賽事他們有一些球員因傷或不符合資格而未能上陣，細谷真大亦代表日本國家隊重返球隊後比賽狀態不足而缺陣，所以我認為今仗他們將可交出反彈表現。

馬菲奧斯沙維奧是柏雷素爾今場比賽，其中一位能夠復出的球員，他將可推動球隊的攻勢及加強活力。他跟山田康太、山田雄士及細谷真大表現合拍，亦令到球隊於反擊時相當具威脅，我肯定他們將會想辦法突破川崎前鋒防線身後的空位。

川崎前鋒上周五取得一場令人震驚的勝仗，事關球隊於比賽末段連入3球，成功以4比2從後反勝福岡黃蜂。

一眾後備登場的球員也大大協助球隊提升表現，小林悠的入球更加是來自他強大的意志才能夠攻入對方網窩。

川崎前鋒周中亦進行了一場亞冠盃的比賽，因此較難估計今仗哪位球員會踢正選，但我認為小林悠，以及看來跟一眾新隊友串連得十分好的巴菲迪比高美斯，如果今場比賽上陣的話，有可能為對方後防構成問題。

川崎前鋒今仗將會採取主動，而柏雷素爾將會嘗試執行反擊踢法，但整體而言，我認為川崎前鋒應該有足夠攻擊力撕破柏雷素爾的防線，取得重要的勝仗。