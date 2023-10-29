新世代球王誕生　比寧咸超越施丹全球激讚

年僅20歲嘅英格蘭中場祖迪比寧咸，周六(28日)喺西甲「國家打吡」光芒四射，個人梅開二度帶領皇家馬德里作客2比1反勝巴塞隆拿，今季西甲10場聯賽入10球，已超越傳奇施丹喺皇馬單季最高入球數字。比寧咸賽後萬千寵愛在一身，新世代球王正式誕生！

比寧咸喺68分鐘一記禁區外炮彈式入波，將死氣沉沉嘅皇馬喚醒，去到補時2分鐘，丹尼爾卡華積右路傳中，近柱嘅莫迪歷未能控低個波，反而造就比寧咸門前入楔「絕殺」。皇馬贏波後以28分繼續排榜首，同巴塞隆拿差距拉開到4分。

比寧咸今季10場西甲入10球，法國球王施丹過往最多入波球季都係得9球(02/03、05/06)；計埋歐聯比寧咸踢13場有13個入波同3次助攻，首次出戰「國家打吡」就做英雄，教練安察洛堤表示：「佢一季可以輕易入20至25球，我哋冇諗過佢係一個神射手，比寧咸依家瘋狂入波，我仲等緊其他前鋒撻着。」

巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞亦話：「比寧咸好神奇，佢總係扭轉戰局，球迷習慣咗有C朗嘅日子，依家又一個(球王)誕生！」除皇馬隊友之外，曼城前鋒艾寧夏蘭特都喺社交網cap圖大讚：「呢個人勁到超現實！」