哈利卡尼中圈入波　拜仁半場狂入8球！

周六(28日)德甲上演獨狂賽事，拜仁慕尼黑主場對達斯泰特一戰，上半場出現3張紅牌下踢成0比0平手，但拜仁換邊後突然全速開動，45分鐘內狂轟8球大勝8比0，連中三元嘅哈利卡尼更喺中圈起腳入波，相當精彩！

今場比賽上半場係「紅牌Show」，拜仁中場甘美治4分鐘拉跌單刀嘅對手食紅牌，極速打少1個，不過達斯泰特禮尚往來，加素拿21分鐘同樣踢跌單刀嘅干拉特賴馬被逐，一模一樣嘅犯規喺41分鐘再次出現，哈利卡尼單刀被馬列卡撞跌，球證再出紅牌，半場拜仁10個打達斯泰特9個。

下半場拜仁火力全開，哈利卡尼51分鐘插水式頭槌入波，揭開大屠殺序幕，5分鐘後利萊辛尼射成2比0，穆斯亞拿同利萊辛尼隨後分別遠射建功。全場最精彩1球出現喺69分鐘，哈利卡尼喺自己後半場嘅中圈內接波，第一時間起腳笠入，殺得性起嘅拜仁再有湯馬士梅拿同穆斯亞拿入波，哈利卡尼就喺完場前2分鐘完成帽子戲法。

哈利卡尼今季9場聯賽狂入12球，拜仁慕尼黑入34球創下德甲史上前9輪最高入球紀錄，哈利卡尼賽後表示：「作為一個前鋒，帽子戲法係非常好嘅感覺，我要多謝隊友為我創造咁多機會。我要搵個合適地方安置呢個足球，不過首先我要搵到屋，依家擺喺酒店先。」