續戰英格蘭第7級別聯賽　謝家強轉投拉德克利夫

英格蘭第7級別球隊拉德克利夫（Radcliffe FC ）周六（28日）在官方網站，宣布簽入港隊後衞謝家強（Sean），他將會穿上15號球衣。自2022年「亞洲盃」外圍賽後未曾再為港隊上陣的Sean，會否出戰來年1月份的「亞洲盃」決賽周仍未知之數。

31歲的謝家強早年曾效力曼城青年軍，2012年來港發展後，踢過南華、和富大埔、富力R&F及傑志等本地球隊。Sean在2022年離開傑志後，選擇返回英國，加盟屬於英格蘭第7級別聯賽的海德，惟季中卻選擇離隊，轉投同級別另一支球隊拉德克利夫，並已在早前英格蘭足總錦標第一圈賽事，被列入大軍名單。拉德克利夫暫時在聯賽豪取12勝1負，在榜首遙遙領先，有望取得升班席位。

拉德克利在官網上提到Sean可出任中堅、防守中場，能為球隊陣容提高靈活性，而主教練安東尼莊臣（Anthony Johnson）則對這名港腳的加盟表示歡迎：「上次我哋喺聯賽對海德嘅時候，Sean踢得好好，令我留下深刻印象。完咗場我即刻揾佢，好驚喜佢最後選擇加盟。」