新星補時6分鐘入波絕殺　祖記暫做「一哥」

周日(29日)凌晨意甲，祖雲達斯憑後備上陣嘅新星安達亞甘比亞素補時6分鐘入波，主場以1比0絕殺維羅納，獲得3連勝，並趁「米蘭雙雄」登場之前，暫時升上榜首，似有王者再臨之勢。

原本兩隊實力有距離，祖雲達斯之所以贏得咁艱辛，好大程度上受到VAR裁判多次不利判決所致。開賽13分鐘，摩斯堅恩射入世界波，但VAR裁判認為佢越位在先，判入波無效。祖記之後攻勢一浪接一浪，但始終望門興嘆

戰至53分鐘，再次出現爭議性一幕，摩斯堅恩頭槌頂入，VAR裁判指佢犯規在先，球證睇完VAR重播，都係判入波無效，導致呢位意大利國腳連續2次食詐胡。其後祖雲達斯前鋒費達歷高基艾沙喺禁區內被對手踢跌，但球證卻冇吹罰12碼。

直至補時6分鐘，祖雲達斯終於打破僵局，前鋒米利克頭槌攻門中柱彈出，後備上陣嘅23歲左後衞安達亞甘比亞素近門補射入網，驚險全取3分，領先踢少1場嘅國際米蘭1分，暫時升上榜首。

祖雲達斯曾經連奪9季意甲冠軍，但近3季都失落錦標，今季更無緣歐洲賽，球隊專注本土聯賽，逐漸重回正軌，近5場聯賽取得4勝1和，兼不失球，重現昔日穩健風格。