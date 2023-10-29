蜜蜂三雄命運大不同　雙寧威盡辛祖捱飯盒

德甲球隊多蒙特可以話係球壇上最精明球會，往往可以將球員低買高賣，賺到盤滿缽滿，近年代表作必定出售3位「00後」新星查頓辛祖、艾寧夏蘭特、祖迪比寧咸，但3人離開「蜜蜂兵團」後，發展卻有天壤之別，「雙寧」艾寧夏蘭特、祖迪比寧咸分別橫掃英超、西甲，但最早離巢嘅查頓辛祖淪為曼聯棄將，甚至被禁止進入總部球員餐廳，只能「捱飯盒」。

艾寧夏蘭特上季加盟曼城，首季各項賽事上陣53場射入52球，協助「藍月亮」成為英超、英足盃、歐聯「三冠王」，自己亦奪得英超、歐聯神射手殊榮，打破多項紀錄，甚至被指有能力同美斯爭奪金球獎，登上事業顛峰。

至於祖迪比寧咸今夏加盟皇馬，上陣13場入13球及3次助攻，8次當選比賽最佳球員，被譽為新世代球王。

不過，同樣係英格蘭國腳，查頓辛祖2年前加盟曼聯以來，上陣82次僅入12球，表現令人大失所望，甚至出現心理問題，今季更因為同領隊坦哈格鬧不和，被打入冷宮，已經無立足之地，預料明年1月將會被出售或者外借。3人同樣近年喺多蒙特打出名堂，登入豪門，但偏偏查頓辛祖由天堂跌入地獄，都唔知係佢能力有問題，亦或曼聯唔適合佢。