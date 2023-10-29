港超聯　傑志主場招呼深水埗

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）兩場直播賽事，頭場先由剛在「亞冠盃」失利的傑志坐鎮旺角大球場，面對聯賽仍未開齋的榜尾球隊深水埗。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）尾場則由上仗打開勝利之門的晉峰，於青衣運動場主場惡鬥各項賽事兩連勝的標準流浪。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

傑志剛在「亞冠盃」再吞敗仗，暫代主教練金東進（Kim）認為整體發揮不算太差，又指今仗陣容未必有太大變動，力爭返到聯賽戰線重拾勝軌：「深水埗陣中好多有潛質嘅後生仔，同埋『彬仔』（顏卓彬）、『廣然』（張廣然）都有一定能力，唔肯定佢哋今場可唔可以倒戈，但唔需要理會太多，傑志球員落到場做好本份就得，今場一定要贏。」

「藍鳥」在亞冠經歷3連敗，出線形勢不樂觀，後衞陳晉一承認感到失望，但他表示球隊上下將會盡快收拾心情，好好備戰今仗聯賽：「我哋喺聯賽失咗分，嚟緊每場都要贏，無論對咩球隊，傑志都係照踢番一貫風格，積極爭取入波，同以零失球為目標，希望今場可以展現出我哋係衞冕冠軍嘅實力。」

上場以1球不敵晉峰後，深水埗聯賽慘吞6連敗急需止血。面對實力更勝一籌的衞冕之師傑志，總監高俊基就希望球隊踢出拚勁：「希望比上季進步，話畀球迷聽我哋係有得同傑志踢，唔會在意比數，最緊要放開懷抱去踢。」高俊基透露傑志借將之一的張廣然，今場有望披甲，至於顏卓彬能否倒戈，則要再與傑志方面洽談。此外上場因腦震盪退下火線的梁星耀，今場上陣成疑，宋柱浩也需要停賽，可幸有後衞浦敏停賽後復出。

今季加盟深水埗前曾隨傑志跟操的李溢晉，就承認對手人腳實力強勁：「我都對過傑志好多次，預咗會好忙碌。」惟他指出今場壓力不在深水埗：「傑志人腳絕對高過我哋好多，但我哋冇乜壓力，亦唔會太驚對手，如果大家放開啲嚟踢，話唔定爭取入到波先。」