曼聯似反彈只因對手曳　曼城降魔誓顯強勢

英超激爆「曼市打吡」，曼聯喺奧脫福硬撼曼城。「紅魔」近期踢出3連勝，睇落似復甦，其實只係對手弱，不能作準；「藍月亮」上仗擊敗「攔路虎」白禮頓，聯賽重響勝鼓，表現亦回復最佳水平，加上佢哋近年打吡戰優勢明顯，近5次交手錄4勝1負，客勝睇高一線。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼聯近期谷底反彈，竟然要靠幾位邊緣球員拯救，相當諷刺，好似前仗反勝賓福特，全靠麥湯米尼補時入波救駕，上仗歐聯又憑已被褫奪隊長資格嘅哈利馬古尼一頭定江山，加上門將奧拿拿完場前救出12碼，主場1比0險勝哥本哈根，打開今屆歐聯勝利之門。

「紅魔」所有賽事錄得3連勝，無錯對士氣有幫助，但呢幾場勝仗對手只係榜下游球隊賓福特同錫菲聯，而哥本哈根亦只屬歐洲二線料，但曼聯場場都要出盡九牛二虎之力先艱苦獲勝，整體表現唔算好突出。

衞冕嘅曼城早前經歷聯賽兩連敗，英聯盃亦不敵紐卡素出局，陷入一個小低潮，不過隨住上仗2比1擊敗「神奇球隊」白禮頓，祖利安艾華利斯同艾寧夏蘭特早段入波，為球隊鎖定勝利，表現已經重回正軌。上仗歐聯對年青人亦輕取對手3比1，今晚造訪奧脫福，「藍月」挾近5次對賽4勝嘅走勢，全取3分問題不大。

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