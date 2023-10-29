祖高爾：夏蘭特玩轉曼市打吡

英超每周都有大戰，我真的很期待超級星期日的曼市打吡大戰，並認為這將是一場有趣的比賽。

上周我談到了正在傷害曼聯場內表現的場外種種不利新聞，不幸的是過去一周，我們收到了不同的消息──傳奇名宿卜比查爾頓爵士不幸去世。當一個在球會中建立根深蒂固地位的人去世時，對球會上下來說並不容易，但我認為在他去世後的一周裡，領隊和球員表現出了極大的尊重和專業精神，也在過去兩場比賽中取得了勝利。

在這些比賽中，曼聯的表現並非出色，但我認為這場比賽將適合目前的曼聯發揮。我們在季初對阿仙奴的比賽，看到了這支球隊本球季最好的表現，以及他們作為一支以反擊為主的球隊能有多危險，而周日的這場比賽將會上演類似的情景。毫無疑問曼城將在比賽的大部分時間佔據主導地位。這將使曼聯能夠較為墮後防守，先牢固後防，並在贏回球權時向曼城發動反擊。他們擁有能夠向對手送上致命一擊的球員，因此我認為他們會充分考慮利用防反作為周日的比賽計劃。如果他們試圖以目前的狀態與曼城正面對攻，隨時落得慘敗的下場。

他們在這場比賽中將被視為下風的一方，當壓力不在他們身上時，更適合這支球隊發揮。卡斯米路在上季的對賽中表現出色，他在重要比賽中的保護意識將是無價的。領隊坦哈格在其中場中的拍檔有不少選擇，麥湯米尼、基斯甸艾歷臣、蘇夫恩岩拉伯特、米積伯利甚至美臣蒙特等，也可以與卡斯米路並肩作戰。就我個人而言，基於他們將採用低位防守或防守反擊的風格，我會選擇麥湯米尼。他提供了更好的能量，能夠很好地帶球突破，並且有能力參與進攻，更具備入球的能力，意味着曼聯在進攻及防守上都猶如打多一名球員。

日前歐聯賽事，哥迪奧拿在帶領的曼城在對年青人的比賽中輕鬆取得勝利，也讓一些主力球員得到了休息。我預計周中輪休或後備上場的球員如菲爾科頓、史東斯、祖利安艾華利斯、基爾獲加和貝拿度施華等球員，周日的比賽將會正選登場，有助曼城在大戰中維持足夠活力。

除了奇雲迪布尼長期養傷，曼城唯一缺陣的球員將是上仗對白禮頓領紅而需要停賽的文路爾艾簡治。儘管上仗從最後比數上看似接近，但曼城在那場比賽中表現出色，而我想強調史東斯在那場比賽中的回歸正選是至為關鍵。史東斯是一個勞斯萊斯型球員，成為上季曼城贏得三冠王的關鍵。他傷愈後重返正選，與曼城再次找回佳態並非巧合，我認為他可以在這場比賽中發揮重要作用。

在過去的幾個月裡，他在曼城控球時進入中場的能力一直是許多球隊的眼中釘，我認為這對曼聯來說可能更加麻煩，皆因這是他們在球場上最薄弱的區域。這將造成一種情況，要是曼聯向史東斯施壓，他會立即轉移皮球到隊友並撕破曼聯的防線並打開局面，要是曼聯不施壓縮在後方，就會讓曼城在曼聯三閘線的區域內完全控制局面，而曼城在兩者的情況下都能傷害曼聯，所以這是一個對坦哈格的難題，他需要做出決定並確保他的正選 11 人，都符合他想要的比賽風格。

我想談論的另一位球員是曼城陣中的中鋒艾寧夏蘭特。許多人都說他度過了一個稍為平靜的球季，但周中的梅開二度使其開季至今的14場所有比賽中攻入11 球，足證其根本沒有消失。上季的曼市打吡，艾寧夏蘭特曾交出帽子戲法和交出兩次助攻，相信今場他已經蓄勢待發，擅於攻擊對方弱點的他，也會意識到最近外界圍繞對手中堅哈利馬古尼的稱讚。如果哈利馬古尼正選上陣，這將是一場相當有趣的交鋒。

最後，我預計曼城將取下最終的勝利，但主場球迷會好好為曼聯打氣，並在賽前向卜比查爾頓爵士表達最後的敬意，球員也會因此落力演出，因此我預計不會出現大敗一場的情況，曼城可能以2比1或3比1的比數擊敗對方。