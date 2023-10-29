亞殘運勇奪8金15銀24銅　港隊周日凱旋

香港隊於杭州亞殘運勇奪8金15銀24銅共47面獎牌，位列獎牌榜第10位，大軍周日（29日）凱旋返港，於機場出席歡迎儀式。

港隊今屆分別在田徑、游泳、乒乓球、羽毛球、輪椅劍擊、硬地滾球及草地滾球項目上，奪得8金15銀24銅佳績，其中游泳運動員陳睿琳表現突出，個人收穫2金3銀。

泳隊今屆共得3金5銀3銀，成績為港隊最佳，至於乒乓球隊亦有1金2銀9銅12面獎牌，獎牌數為港隊最多。69歲的鄧順儀與李志明合作奪得草地滾球雙人賽金牌，成為港隊今屆最年長金牌得主，另外13歲的吳卓恩勇奪S6級100米背泳銅牌，是港隊最年輕獎牌得主。

6個項目收穫4面獎牌的香港「輪椅劍后」余翠怡表示：「好開心今屆賽事有香港電視台直播，讓更多市民看到我們的比賽過程。」第4次參加亞殘運的「翠怡」望女子花劍團體賽4強反勝泰國一戰能激勵港人逆境前行：「那場我是最後一個上場，當時已經落後28比40，最後一分一分追上來，希望這場比賽可以鼓勵香港人，在困難時刻可以繼續堅持。」

奪得1金2銀的香港游泳代表鄧韋樂在主項200自游出1分56秒76，打破自己上屆創下的大會紀錄，達成三連霸。26歲的「韋樂」表示：「比賽準備了很長時間，一直都好緊張，最後在自己主項有不錯發揮，這面金牌有特別意義，知道有好多市民、親友支持我們，好開心。另外，多謝物理治療團隊，原本我有腰傷在身，治療後令我在比賽有好表現。」

女子個人BC2級硬地滾球金牌得主楊曉林對於自己迎來個人首金感鼓舞：「對我來說是很大的肯定。」她表示，12月將出戰香港舉行的亞錦賽，期待主場再創佳績。