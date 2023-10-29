港超聯　下半場發力！傑志5比1贏深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）另1場頭場，傑志於旺角大球場迎戰在聯賽未嘗一勝的深水埗。最終下半場連入5球的傑志，以5比1擊敗深水埗。

「藍鳥」今場由查理史葛、米基爾及陳俊樂組成中場鐵三角，伊高沙托尼聯同明加索夫負責側擊，支援潘沛軒爭取入球，恩查和基爾頓先列後備；至於深水埗，傑志借將顏卓彬和張廣然齊齊倒戈，李溢晉把守最後一關，拿亞及浦敏鎮守中路。

開賽僅3分鐘，羅素就接應角球頂斜，幾乎為球隊先開紀錄。主隊之後攻勢一浪接一浪，陳俊樂接應傳中，12碼點附近起腳被李溢晉沒收，24分鐘，伊高沙托尼送出直線，潘沛軒單刀被李溢晉及時出迎封出底線。

「藍鳥」繼續利用兩側傳中創造攻勢，惟始終未能造成入球，而深水埗站穩陣腳後，開始於前場有較多反擊機會，雲尼馬高域上半場中後段1次反擊後嘗試攻門，被保羅接實，兩隊半場互交白卷。

眼見未能打破僵局，主隊換邊後立即調入恩查及基爾頓加強攻力，並於57分鐘起連入3球，米基爾先於禁區頂罰球射地波破網，3分鐘後，這位巴西中場接應基爾頓傳中，12碼附近勁射入網，加查理史葛於64分鐘施展招牌遠射，「藍鳥」遙遙領先3球。米基爾80分鐘再入1球，完成「帽子戲法」，加上潘沛軒82分鐘錦上添花，傑志手握5球優勢，深水埗完場前才憑鄧嘉破蛋，傑志贏5比1完場。