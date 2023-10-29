港超聯　青衣打吡！晉峰激鬥標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場上演「青衣打吡」，晉峰於青衣運動場面對標準流浪。晉峰今仗由布雷迪、鄭璟昊及呂卓芹組成3中堅，翼鋒周睿弘今季首次上陣，支援袁世傑、何思哲攻堅。流浪起用金旻奎、朴鍾範扼守中路，林衍廷復任正選，與林嘉緯、岡本玲仁坐鎮中場，前線三叉戟為劉智樂、伊巴謙及神田夢實。

晉峰正選：

1 龐焯熙 [GK]

5 楊憲樂

6 布雷迪

7 黃政德

8 邵昀俊

9 袁世傑

17 何思哲

20 鄭璟昊 [C]

21 周睿弘

29 呂卓芹

99 文智星

標準流浪正選：

11梁興傑 [GK]

4 金旻奎

6 朴鍾範

7 劉智樂

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

14 岡本玲仁

16 林衍廷

19 姚浩明

21 伊巴謙

44 神田夢實

晉峰後備：

42 陳嘉昊

86 麥梓軒

4 李呈

10 凱基

13 許澤崴

25 伊高度

30 黃韜霖

37 徐竟柔

72 翁嘉禧

80 奧廸加

88 歐陽浩銘

標準流浪後備：

1 盧兆崎 [GK]

2馬相訓

17 龍梓軒

20 趙正宇

22 基奧

27 李毅凱

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）兩場直播賽事，頭場傑志對深水埗之後，尾場由上仗打開勝利之門的晉峰，於青衣運動場主場惡鬥各項賽事兩連勝的標準流浪。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

晉峰上仗1球小勝深水埗，取得今季首勝，總教練何信賢認為球隊領先後表現有所「跌watt」，以及把握力仍有待改善，面對流浪希望取得1分：「流浪近況好，入波全部好有說服力，後防一定要集中精神。今場陣容、陣式預計變動唔大，贏咗波都想盡量以不變應萬變。」好消息是日本中場岡川晏登可以傷愈候命。

門將龐焯熙（Bear）早前因參與亞運，今季暫時只為晉峰上陣3次，上仗雖取得職業生涯首次「零失球」，他卻承認狀態未足：「始終個幾月冇踢過比賽，落到場感覺係差啲，狀態一定唔及頭兩場聯賽，多得班隊友將士用命，先力補不失。」Bear又指有心理準備是役會相當難踢：「流浪中前場球員能力毋容疊疑，但我同班隊友都好有信心，目標再次零封對手同攞分。」

標準流浪上仗大炒香港U23，先開記錄的中場林嘉緯，更是逾22個月以來首次在正式賽事入球，他表示十分開心，又提到自己近年在隊內角色已有所調整：「目前有伊巴謙、神田夢實呢啲好有進攻能力嘅隊友，都會提醒自己要做好串連工作，為佢哋提供助攻。」流浪季初表現失準，「嘉緯」希望上一場勝仗可提升全隊士氣：「球隊唔缺好球員，只要喺細節、戰術執行做得更好，絕對可以好似去季下半季一樣，去挑戰各隊勁旅。」

至於上仗梅開二度的伊巴謙，今季各項賽事已攻入7球，在射手榜上獨領風騷，但他坦言談及季尾個人獎項仍言之尚早，現階段會專心替球隊爭取佳績，盡量收窄與榜首的分數差距：「晉峰上場開咗齋，唔可以睇低佢哋，我哋會繼續喺前線搶攻，希望自己繼續入波，幫球隊攞3分。」