港超聯　港會兩度食詐胡　1比1遭香港U23逼和

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）頭場賽事，香港U23坐鎮斧山道運動場，迎戰港會。結果香港U23靠林學曦完場前12碼操刀射入，以1比1逼和兩度食詐胡，兼由菲杜化先開紀錄的港會。

主隊有雲天樂復任正選把守最後大關，梁煒烽與倒戈的杜國樑陣守中路後防，何瀧浩擔正，為箭頭林學曦提供支援；港會有周子謙重返正選大軍，簡嘉亨及莊文歷提供兩翼側擊，為前鋒福保羅輸送彈藥。

港會開局反客為主，福保羅一度為港會攻入開齋波，不過起腳前有手球嫌疑，球證羅碧芝到場邊看過視像助理裁判系統（VAR）之後，判斷入球無效。19分鐘，李樂謙接應左路傳中一頂斜出。完半場前，港會白星馳後上射入，但球證聽取VAR意見後，決定入球無效，港會先後兩次食詐胡，雙方半場互無紀錄。

換邊後，港會加大進攻力度，菲杜化接應角球，攻門中楣彈入，57分鐘打破僵局。香港U23遲遲未能站穩陣腳，港會就繼續嘗試擴大領先優勢，77分鐘，麥美倫禁區內轉身抽射中楣彈出。83分鐘，簡嘉亨殺入禁區起腳，再被雲天樂撲出。香港U23臨完場前仍未放棄，鄭進泓在禁區內被侵犯，球證聽取VAR建議後指向12碼點，林學曦操刀射入，完場前為球隊扳平比數。最終香港U23以1比1逼和港會。