港超聯　傷愈後首擔正　POM雲天樂感觸落淚

香港U23在周日（29日）港超聯主場出擊，臨完場前憑林學曦射入壓哨12碼，以1比1逼和港會，收穫今季聯賽第2分。傷愈復出後首次擔正為球隊把關的雲天樂（Michael），也成為球隊搶分功臣，賽後被選為全場最佳球員（POM）的Michael也表現得頗為激動，更一度落下男兒淚，他形容今場和局得來不易，希望日後繼續為球隊搶分。

Michael上月代表港隊出戰U23「亞洲盃」外圍賽期間受傷，過去一段時間需要養傷無緣披甲，復出後他首次為球隊擔正把關，更幫助球隊成功搶分。Michael接受訪問時也一度哽咽，他形容當時「百感交集」：「傷咗6個禮拜，一直好想踢，好想為隊波做多啲，今日我哋其實踢得好差，但係憑意志同決心，一路捱到90分鐘博到入球追和，對球隊嚟講好鼓舞。」比賽中Michael左飛右撲，更在上半場一次處理角球期間，落地撞到門柱扭到腳腕，但依然堅持完成比賽：「冇辦法唯有食咗兩粒止痛藥繼續踢頂住，真係唔想再傷，想為球隊攞多啲分數。」

比賽中，香港U23後備席不斷傳來教練團的指示，希望由後場開始用短傳組織攻勢，惟面對港會前場壓迫，香港U23後防多數只能大腳踢前，Michael承認球員在信心上仍然較為欠奉。對手港會上半場兩度破網，但都被視像助理裁判（VAR）推翻，Michael認為球隊最終能搶得1分非常難得：「靠最尾一擊攞到分，算係一次奇跡，亦係球隊努力嘅成果。」