香港環島大賽 220帆船隊維港一決高下

由香港遊艇會主辦的「新鴻基公司帆船香港環島大賽」(環島賽) ，周日 (29日)於維多利亞港上演，賽事近220支帆船隊伍、約1,700名帆船好手報名參賽，令維港出現一個又一個壯觀的畫面。

今次賽事設有14個級別，帆船根據不同「速度系數」分批出發，慢船會有先開賽的優勢，快船則跟隨其後。第一組於上午8時30分啟航，最後一組則於 11時10分才出發；各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱、經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全長約45公里。環島賽截航時間為下午5時正，最終有9艘船未能在限時內衝線。

賽事焦點落在運動型帆船「Phoenix號」，快船組別的「Kikukie’s Dream II號」，以及大帆船組別的「Wavelength號」和「妾侍號」身上。杭州亞運銀牌得主的洛雅怡(Stephanie Norton)夥拍前帆船港隊帆船運動員湯潔芳，以運動型帆船「Phoenix 號」出戰賽事，是次賽事乃Stephanie首次參加的環島賽，其船隊在上午9時15分開賽，下午1時50分完成環港島一周，在運動型帆船組別摘銅。

快船組別的「Kikukie’s Dream II號」由前港隊帆船運動員謝劭傑領軍，聯同前單車運動員張敬煒、陳逸瑋及前賽艇運動員袁潤林等運動員一同「玩過界」，一嚐帆船環島賽的滋味。張敬煒和陳逸瑋表示，以前曾以單車環香港島一周，一向都是從陸地上看

維港，今一嚐帆船環島賽，以不一樣的角度看維港，格外興奮。「Kikukie’s Dream II號」在上午10時25分開賽，於下午2時07分49秒衝線，團隊雖在限時內衝綫，惜無緣頒獎台。

「Wavelength號」的風帆調校員為前港姐冠軍麥明詩，她與哥哥去年一度參加環島賽，惜未能在限時內衝線。今年兩兄妹聯同其他隊員捲土從來。「Wavelength號」於上午8時30分起航，最終「Wavelength號」於下午2時50分57秒衝綫，在組別排名第6。

雷雄德博士為「妾侍號」其中一名帆手，他自1983年起便參加環島賽，至今可謂見證「香港環島大賽」40年的歷史。「妾侍號」於上午9時10分開賽，於下午1時53分21秒衝線，在組別奪得季軍。