A米近況曳兼爆內訌　拿玻里上盤要捧

意甲上演好戲，拿玻里主場迎戰AC米蘭。衞冕嘅拿玻里狀態回勇，為拉近同「米蘭雙雄」嘅距離，爭勝夠決心。A米喺聯賽及歐聯連接受挫，仲有教練皮奧利同隊長卡拿比亞發生爭拗，軍心動搖，隨時令對手乘虛而入。拿玻里小讓平半，上盤抵捧。（Now 639周一凌晨3時45分直播）

拿玻里上月連續3場意甲失分，一度傳出教練魯迪加西亞落鑊，好彩球隊及時反彈，近4場聯賽3勝，上仗歐聯亦擊敗柏林聯，出線形勢大好，加西亞暫保帥位，勢必乘勝追擊。佢哋現時落後國米同A米5分及4分，為追分冇得保留。雖然王牌域陀奧森漢有傷在身，好彩翼鋒基華拉斯基利亞狀態出色，上輪意甲梅開二度，上仗歐聯亦交出助攻，加上兩位前鋒拉斯柏度尼及保列坦奴有唔錯發揮，拿玻里攻力仍然有保證。

A米上仗歐聯吞巴黎聖日耳門3蛋，仲爆發內訌，隊長卡拿比亞批評隊友欠鬥心，結果惹來教練皮奧利不滿，指佢言論過火，隊內士氣點會好。更慘嘅係呢位右後衞今晚因傷缺陣，中堅馬歷泰奧亦要停賽，防線不整。「紅黑兵團」除上述問題外，佢哋今季遇強即屈，除喺歐聯未贏過，聯賽亦曾以1比5慘敗於同市死敵國米腳下，上輪亦不敵另一爭標球隊祖雲達斯，今仗又遇上力求衞冕嘅拿玻里，形勢難以樂觀。

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