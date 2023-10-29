港超聯　青衣打吡　標準流浪贈晉峰「6蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場上演「青衣打吡」，晉峰於青衣運動場面對標準流浪。流浪憑神田夢實梅開二度，加上劉智樂、伊巴謙、岡本玲仁及李毅凱各建一功，最終以6比0大炒晉峰，聯賽2連勝。

晉峰今仗由布雷迪、鄭璟昊及呂卓芹組成3中堅，翼鋒周睿弘今季首次上陣，支援袁世傑、何思哲攻堅。流浪起用金旻奎、朴鍾範扼守中路，林衍廷復任正選，與林嘉緯、岡本玲仁坐鎮中場，前線三叉戟為劉智樂、伊巴謙及神田夢實。

為哀悼早前離世的昔日港隊名將鍾楚維，兩隊於賽前進行默哀儀式。近況回勇的流浪2分鐘已先開記錄，伊巴謙左路傳中，劉智樂近門撞入。流浪之後繼續控制大局，19分鐘神田夢實前場搶逼成功，再橫傳予伊巴謙輕鬆射入，領先至2比0。5分鐘後晉峰後場再出現犯錯，神田夢實禁區內勁射得手，遙遙領先3球。晉峰之後為鞏固防守連換兩人，收起邵昀俊、周睿弘，換入李呈、歐陽浩銘，但44分鐘再度失守，岡本玲仁接應伊巴謙傳送抽入，半場晉峰落後4球。

「粉紅兵團」易邊後嘗試反撲，但何思哲遠射被梁興傑飛身撲出。不過流浪很快再有斬獲，神田夢實57分鐘推大位起腳雖中柱彈出，但這名日本中場2分鐘後再次射破龐焯熙十指關，擴大比數至5比0。流浪未有放軟手腳，70分鐘後備入替的李毅凱接應罰球頭槌埋齋，最終流浪以6比0輕取晉峰，全取3分。

晉峰是役以6球落敗，總教練何信賢坦言賽前打算穩守為先，可惜初段已被流浪攻破大門，又承認對方質素較佳，以致大敗：「流浪踢得好聰明，知道我哋兩閘係弱點，就係咁打側擊，而且佢哋嘅華人同外援球員質素都好啲，希望年輕球員努力練習，拉近差距。」

流浪總教練王家中（Henry）則指球隊成功實踐賽前部署，對整體發揮感到滿意。談到球員下半場末段仍繼續搶攻，Henry稱讚球員態度良好，不會因大幅領先而留力：「就好似之前對深水埗，雖然上半場已經贏咗幾球，但下半場照繼續攻，想踢場好波畀球迷睇。」