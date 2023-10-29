港超聯　頭槌開齋　李毅凱：我開始上力！

標準流浪周日（29日）在青衣運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終以6比0大炒晉峰，後備入替的後衞李毅凱更攻入個人今季第1球，賽後他表示十分開心，又指自己經過亞運及世盃外後，狀態愈來愈好，希望之後可幫助流浪取得更多勝仗。

早前接連為港隊出戰亞運及世盃外的李毅凱，是日重返流浪大軍名單，下半場後備入替之後，更在70分鐘接憑罰球，頭槌頂入個人今季第1球，賽後他表示十分開心：「依球入波有啲似亞運對烏茲別克個球，走位都有練過，今年都想繼續用頭槌入多啲波，但作為後衞首要目標都係做好防守。」「阿凱」續指早前出戰國際賽時弄傷大腿，但經過連日來的休息後，目前已完全康復。

另外，「阿凱」在開齋後顯得相當興奮，更做出舉起兩個拳頭的慶祝動作，他解釋道：「入波冇特別意義，可能解上咗力掛，始終自己踢完亞運、世盃外，狀態慢慢提升，今場表現都唔錯，攞番好多信心，希望可以一直保持落去。」流浪季初表現有所失準，今季新加盟的「阿凱」，承認需要時間磨合，但相信經歷各項賽事3連勝後，球隊可以愈踢愈好。