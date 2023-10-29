費度：戴拿模主場先下一「城」

侯斯頓戴拿模在近12場美職只曾錄得1場敗仗，換言之，他們將以良好狀態進入季後賽。

侯斯頓戴拿模的入球分佈相當平均，哥利拜阿迪及艾米巴斯是球隊今季入球最多的兩位球員，但平心而論，他們的把握力其實不算十分好。我反而認為中場才是球隊的最強武器。

墨西哥國腳赫達靴里拉於中場中路為球隊串針引線。他不但上腳技術十分好，而且亦擅於破壞對方的進攻。今季他成為美職助攻第2多的球員，能於死球攻勢時，為對手帶來巨大危險。

卡拉史基拿是他們陣中另一位天才橫溢的創造型球員，此子踢法多變，有能力為前線走位的隊友作出致命傳送。

正因如此，皇家鹽湖城面對最大的挑戰，或許是要阻止赫達靴里拉及卡拉史基拿有任何上腳時間，但要勝出這場中場爭奪戰，真的是談何容易呢！

皇家鹽湖城入球數字不算高，陣中最危險的球員基斯頓阿蘭高現正受到傷患困擾，所以他能否趕及傷癒復出，將會對球隊帶來嚴重影響。他於對上有份落場的7場比賽中一共攻入5球，但他缺陣球隊最近的兩場賽事，故此，如果他能夠上場的話，亦未必擁有十足的狀態。

鹽湖城近3場作客比賽取得2勝1和，亦是西岸作客成績最佳的球隊，17場聯賽錄得8勝4和5負的好成績。

然而，由於侯斯頓戴拿模曾於9月的美國聯賽盃4強賽擊敗皇家鹽湖城，我認為他們對應付盃賽有一定的心得，所以，我預計主隊侯斯頓戴拿模今仗將會獲勝。