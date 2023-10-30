PPV直播香港東方鬥崇德飛鷹　南華迎永倫

甲一男籃烽煙四起，周二（10月31日）尾場香港東方迎戰崇德飛鷹的賽事，以及周三（11月1日)上演的南華對永倫的「紅黃大戰」，各有話題焦點，on.cc東網將一連兩晚提供按次收費直播，讓球迷隨時隨地收看激戰，一齊撐本地籃球。

PPV賽程

10月31日(二) 8:40pm 香港東方Vs崇德飛鷹

11月1日（三）8:40pm 南華Vs永倫

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香港東方在聯賽已連贏康仁福建及漢友，取得二連勝，雖然擁有香港身份證的基拔受傷倦勤，令球隊的進攻模式及力量打了折扣，但憑着加拿大籍中鋒麥洛連及卜聿揚在低位合力，加上徐氏兄弟徐遠成及徐遠征攻堅，以及陳兆榮及梁嘉顯等助陣，藍軍實力依然難以撼動。崇德飛鷹「得分王」奧斯汀為球隊孭飛出戰，如今加上長人中鋒馬港燊，配合不俗的外圍火力，且看來仗如何與東方周旋。

「紅黃大戰」將是南華及永倫兩支傳統勁旅力爭保持不敗之身的戰役，南華先後擊敗南青及晉裕，陣中MVP朱亮配上梁兆華及余理洋等默契隊友，加上羅意庭、葉耀邦及曾湛元等好手，希望能改善上仗對晉裕時的毛病。而永倫王牌泰那似有用不完的能量，每每令對手難以防犯，新加盟的居港外援柏斯表現相辦，牽引對手，更為泰那製造更多空間，多位年輕好手為永倫注入活力，文氏兄弟及韓天次等日益進步，將為南華的防守帶來不少挑戰，激鬥可期。