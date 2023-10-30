曼城3比0炒曼聯　夏蘭特轟2粒「為父報仇」

周一(30日)凌晨英超「曼市打吡」，曼城作客3比0大破曼聯，贈「紅魔鬼」今季第5場聯賽敗仗。曼聯今場自討苦吃，奧脫福球迷不斷向曼城前鋒艾寧夏蘭特高唱「堅尼」個名，借22年前堅尼喺奧脫福踢斷夏蘭特爸爸腳一事挑釁，結果艾寧夏蘭特大踢爭氣波交出2入波+1助攻，成功為父報仇。

曼聯今場用穩守突擊戰術，上半場表現唔差，但踢到26分鐘，回防嘅海倫禁區內拉跌洛迪卡斯簡迪被VAR捉到輸12碼，艾寧夏蘭特操刀射入。比賽期間有部份曼聯迷一直高唱「堅尼、堅尼」、「夏蘭特你爸爸好嗎？」借2001年堅尼喺「曼市打吡」踢到老夏蘭特重傷收山一事挑釁，艾寧夏蘭特入波後亦走去「案發地點」附近向住曼聯球迷慶祝，完美反擊。

半場期間曼聯換入美臣蒙特加強進攻，但換邊後4分鐘即輸多球，艾寧夏蘭特接應貝拿度施華傳中輕鬆頂入；狀態大勇嘅艾寧夏蘭特80分鐘轉做助攻，傳中畀菲爾科頓近門射入，帶領曼城大勝3比0。曼城目前10戰得24分排第3位，落後榜首熱刺2分，曼聯只得15分排第8位。

今季英超入11球嘅艾寧夏蘭特賽後表示：「好多球迷喺到唱『堅尼』，我唔知點解，但我將佢視為動力。呢個12碼有好大壓力，但好開心射入咗，我亦用一個好好嘅慶祝嚟回應佢哋(曼聯球迷)。」Opta數據顯示，艾寧夏蘭特喺英超3次對曼聯，入波+助攻合共貢獻8個入波，相信老夏蘭特都會以佢為榮。