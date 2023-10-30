【有片】安東尼狂躁踢人　羞家數據現魔性

曼聯主場0比3輸畀曼城，兩隊水平嘅差距喺唔少球迷意料之內，不過曼聯球員似乎輸得唔忿氣，比賽尾段開始狂躁踢人，完場前4分鐘先上陣嘅安東尼馬菲奧斯，報復式怒踢謝利美杜古獲球證網開一面只出黃牌，連曼聯名宿加利尼維利都話「好尷尬」。

曼城領先3球大局已定下，87分鐘仲換入「扭波王」謝利美杜古，結果呢位比利時快翼慘成出氣袋，般奴費南迪斯先有肉酸起腳「踢空」，之後輪到安東尼馬菲奧斯出招，第一下衝前攔截踢唔中後，即拉弓狂踢報復，並且兩度大力打走謝利美杜古指控嘅手指。評述嘅加利尼維利表示：「佢真係離晒大譜！呢個係要紅牌，安東尼做乜？好尷尬！」

謝利美杜古賽後亦反擊，喺社交網貼出佢同安東尼對峙嘅圖片，留言「保持冷靜...曼徹斯特是藍色的」，而且加上按摩頭部嘅emoji，寸安東尼經常「上腦」。數據顯示，安東尼馬菲奧斯自上年以1億歐元(約8.26億港元)加盟曼聯後，喺英超只貢獻6個入球(4入波+2助攻)，唔及佢拎黃牌(7張)嘅數字。