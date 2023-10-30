0射門+送12碼　海倫同夏蘭特比較係笑話

曾經被捧為「新夏蘭特」嘅曼聯前鋒海倫上仗英超「曼市打吡」，遇上「正版夏蘭特」，結果高下立見，艾寧夏蘭特梅開二度及貢獻1次助攻，協助曼城大勝3比0。反觀，海倫唔止冇波入，竟然連1次射門都冇，呢位丹麥國腳今季聯賽上陣7次，仍然0入球0助攻，淪為英超「007」，睇怕曼聯又買咗「水貨」。

當全世界以為兩位當紅北歐射手交鋒，將大鬥射術嘅時候，點知形勢一面倒，海倫冇起腳機會之餘，更於26分鐘喺禁區內拉跌對手洛迪卡斯簡迪，造就艾寧夏蘭特射入12碼，實在諷刺。

海倫全場最有威脅1次埋門係31分鐘，獲得單刀機會，但被對手力逼之下，起唔到腳，只能回傳畀般奴費南迪斯，點知呢位隊長一腳射高。最終海倫踢咗73分鐘就被換走，錄得0入波0助攻0射門嘅「三零」尷尬紀錄，兼送12碼畀曼城。

20歲嘅海倫今夏以7,200萬鎊(約6.8億港元)轉會費由阿特蘭大加盟曼聯，比曼城上年買夏蘭特貴2,000萬鎊，但2人表現卻有天壤之別，即使海倫今屆歐聯入3球，但英超仲未開齋，實在講唔過去。C朗離隊後，曼聯一直希望有1位射手支撐鋒線，但海倫明顯發揮唔到呢個角色。