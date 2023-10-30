盧卡古倒戈變「N無」　國米贏波重返榜首

周一(30日)凌晨意甲重頭戲，羅馬前鋒盧卡古重返聖西路球場倒戈鬥國際米蘭，但錄得0入波0助攻0射門0過人嘅「N無」尷尬數據。國際米蘭憑「星二代」馬古斯杜林入波，以1比0擊敗羅馬，以2分優勢力壓祖雲達斯，重奪榜首之位。

盧卡古今夏同國米不歡而散，今仗倒戈表現備受關注，呢位比利時國腳踢足全場，毫無建樹，被國米球迷狂噓。加上羅馬教練摩連奴停賽，亦令球隊處於捱打，全場只有3次射門，反觀國際米蘭有19次射門，包括開波6分鐘，中場查漢奴古勁射中楣彈出。

國際米蘭圍攻之下，踢到81分鐘打開紀錄，費達歷高迪馬高左路傳中，馬古斯杜林近門射入，連續2場聯賽入波，呢位26歲法國國腳今季意甲有4球進帳及5次助攻。國際米蘭取消向車路士買斷「反骨仔」盧卡古，免轉會費簽入馬古斯杜林，證明決定非常正確。

另1場意甲大戰，AC米蘭作客由基奧特梅開二度，上半場領先2球，但換邊之後，拿玻里靠保列坦奴、拉斯柏度尼各建一功，逼和2比2。A米失分之後，分別落後國米3分，少祖記1分，排第3位。