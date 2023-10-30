卓林普氣勢迫人北愛捧盃　加入「紳士」「皇帝」行列

「準神」卓林普保持強勢，周日(29日)在北愛爾蘭桌球公開賽以9比3大勝域連(Chris Wakelin)封王，成為桌球史上連續三站排名賽奪標的第5人。

即使決賽開局落後1比2，但卓林普在第4局已開始發力，頻頻「起迫」，在其後9局贏了8局，更在最後4局打出3cue「破百」，最終以9比3獲勝，繼2018-2020年後生涯第4次在北愛爾蘭捧盃，袋走8萬英鎊的冠軍獎金。

卓林普踏入10月已經氣勢凌人，先贏得英格蘭公開賽，再捧走武漢公開賽冠軍，然後再奪北愛爾蘭公開賽迎來20連勝紀錄，讓他奪得30萬鎊獎金，並成為名宿萊頓（Ray Reardon）、「桌球紳士」戴維斯、「桌球皇帝」亨特利及中國天王丁俊暉之後，連續三個排名賽奪冠的球手。

這也是34歲卓林普職業生涯的第26個錦標，超越威爾斯名將威廉斯，登上爭標數目排名榜第5位，僅次於奧蘇里雲（39個）、亨特利(36個)、希堅斯(31個)及戴維斯(28個)。

曾於2019年贏得世界冠軍的卓林普賽後坦言:「這3個星期發生的事情實在過得很快，實在有點超現實，今天晚上的最後一節賽事，我覺得是近20場最佳的發揮。」

目前卓林普在世界排名位列第3，並在單季世界排名居榜首。他補充：「過去五年我都贏過不少賽事，但仍有人認為我打得不好，或者他們的期望更好的我。」