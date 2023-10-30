癲鳳鬥狂龍　拉素撼費倫半場大穩開

意甲焦點戰，拉素主場硬撼費倫天拿。拉素喺主帥沙利麾下崇尚進攻，初段例必搶韁，但明顯有前冇後，撞正火力全開嘅「紫百合」，預計一開波即駁火，1.5球半場大捧得過。（Now 638周二凌晨3時45分直播）

拉素「煙鏟教頭」沙利一向主打進攻，今季聯賽踢咗9仗，入12球但失12球，真係有前冇後。雖然王牌恩莫比尼無復當年勇，但攻擊點分得更散，尤其係中場路爾斯阿拔圖、馬泰斯雲仙奴後上入楔力強，而且沙利總係想先發制人，經常一開波即搶攻，希望盡快取得領先，不過球隊防守不穩，導致初段尚有失波，佢哋各項賽事近4仗取得3勝1負，全部半場開2球或以上，明顯係攻咗先講。

另邊廂，費倫天拿同樣嗜攻，單計聯賽踢9仗攻入18粒，但失咗13球，都係重攻輕守，除咗中場邦拿雲度拉頻有士哥，阿根廷國腳尼高拉斯干沙利斯今季聯賽已有5球進帳，上周中歐協聯更將佢收起，擺明留力打今仗。「紫百合」各項賽事近9仗獲5勝3和1負，共轟22粒，包括以3比1擊敗上季意甲盟主拿玻里，以及上周中歐協聯狂數古卡歷斯基6比0，其中7仗上半場已有波入，入局堅快，今仗癲鳳鬥狂龍格局，相信上半場已經駁火，半場大有計。

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