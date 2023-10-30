香港壁球賽11月尾開打　何子樂陳善鈺重演亞運4強戲碼

香港壁球公開賽將於11月27至12月3日舉行，這項白金級別賽事吸引男女子「世一」好手參加，剛於杭州亞運勇奪2銀4銅的香港隊亦將派員出賽，湯芷穎表示：「壁球進軍2028年奧運令我們相當興奮，今次期待在香港主場有好表現，讓更多人認識壁球運動。」

香港壁球公開賽為世界巡迴賽最高級別－白金級別賽，總獎金為38萬美元獎金（約296萬港元）。這項「M」品牌認可活動亦將為球迷帶來新鮮感，準決賽和決賽將首度移師西九文化區戲曲中心外的四面玻璃場舉行。

今屆賽事吸引男、女子各48人參加，世界排名前10好手全數列陣，包括男單「一哥」、埃及的費華域（Ali Farag）及女單世界排名第1的埃及選手舒雅賓妮（Nour El Sherbini）。香港則有亞運女團銀牌成員何子樂、湯芷穎、李嘉兒以世界排名取得參賽資格，女單銀牌得主陳善鈺和鄭雅晴則以外卡身份出戰。香港男子隊則派出劉子均、梁子軒及鄧銘漮。

壁球最近迎來好消息，將於2028年首次成為奧運比賽項目。湯芷穎形容消息令港隊振奮，期待在奧運前在香港出戰大型賽事，增加壁球的關注度：「今次準決賽和決賽將於西九文化區舉行，希望未來也可以在一些香港地標舉辦大賽，就像巴黎賽在鐵塔旁舉辦，相信可以吸引更多人認識壁球。」

世界排名28的何子樂首圈即遇上隊友陳善鈺，重演杭州亞運女單4強戲碼，何子樂表示：「我是種子球手，世界排名33至48的選手都有機會遇到，但竟然抽到她，真『好彩』！其實她的排名（第57）未能反映她的實力，她只是少比賽才令排名下跌，而且她在對賽紀錄亦稍勝一籌，希望我能在香港賽前的3個比賽提升狀態。」