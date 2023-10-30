髮型師官宣：美斯恤靚頭攞金球獎

2023年金球獎頒獎禮，將於周二凌晨(31日)在法國巴黎舉行，各大主要傳媒，以及「轉會專家」羅曼諾都爆料，美斯將會第8次得獎，但正式「官宣」卻係美斯嘅髮型師利維拉，佢喺社交網話已經幫美斯恤個靚頭，然後去攞金球獎。

利維拉喺IG上載美斯合照，剛剛幫美斯恤個靚頭，其留言等同官宣美斯得獎：「為G.O.A.T美斯準備大日子，佢將會第8次獲得金球獎。美斯，多謝你對我嘅信任，畀我修剪呢個咁重要嘅髮型，到時全世界都會睇到。」

大會公布，頒獎禮將於周二凌晨3時45分開始節目，頒發8個獎項，計有男、女子金球獎，男、女子年度最佳球會、最佳新人、最佳門將、最佳射手同最佳社會貢獻獎。美斯將獲金球獎，西班牙女足國腳邦瑪迪獲女子金球獎，祖迪比寧咸獲最佳新人獎。

主辦單位《法國足球》主編雲遜加西亞否認得獎名單提前外洩，佢話呢啲只係「傳聞」同傳媒嘅遊戲，但好少人知道真相，不過佢特別講到C朗：「我哋根本冇討論過C朗缺席嘅問題，佢喺世界盃踢得曳，又喺一個可見度有限嘅聯賽(沙特)效力，雖然係咁，佢仍然係一位偉大球員。」

今年金球獎可能係「美C時代」嘅終結，下年開始會由新一代球員競逐，雲遜加西亞提到祖迪比寧咸：「佢令人印象深刻，如果佢喺皇馬繼續有好表現，再喺英格蘭打出成績，將會係新一代金球獎有力競爭者。」