甲一周中直播　福建迎晉裕　滿貫鬥飛馬

甲一好波浪接浪，11月1日頭場由康仁福建對晉裕，以及11月2日頭場由滿貫迎戰建龍飛馬的賽事，on.cc東網及港台電視32將同步直播，球迷千祈唔好錯過。

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11月1日 7:00pm 康仁福建vs晉裕

11月2日 7:00pm 滿貫vs建龍飛馬

自升班以來招攬了多名經驗射手的晉裕，聯賽加入居港外援艾勤後表現隨即彈起，上仗以117比73大炒南青，不但迎來球隊首場勝利，更創下甲一聯賽今季最懸殊比數，士氣大振。康仁福建縱有李察士加盟，但球隊整體活力及策應方面表現疲弱，對永倫一仗命中率只有24%，而外圍更跌至19%，各方面必須加強動力，才有機會與晉裕爭一日之長短。

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至於滿貫明天迎戰南青後，稍事休息一天便於周四（2日）再上場，對手是建龍飛馬。滿貫陣容傲視同儕，任何一隊要挑戰都絕不容易，來仗要看看飛馬新援亞理的發揮，此子在過去兩仗均取得雙雙，場均得分18.5，場均籃板拉下24個，但綠軍定派人專責看守，且看兩隊今季首次碰頭將擦出甚麼火花。