費度：西雅圖可主場「達」陣

西雅圖海灣者進入季後賽前的9場常規賽保持不敗，近5仗更加取得3勝及合共只失兩球。今季他們於34場常規賽只失32球，是美職防守表現最佳的球隊，亦成為西岸的「二哥」球隊。

上仗擊敗西岸冠軍聖路易斯城SC後，看來球隊正好在最適當的時間登上高峰狀態。然而，我為他們前線攻力有點不足而感到擔憂。傷病問題亦影響了雷迪亞斯今季的表現，但如果他的比賽狀態十足的話，將可大大加強球隊的實力。在他的缺陣下，佐敦摩里士交出了好表現，一共攻入11球，所以他有可能會於前線領軍，而雷迪亞斯將會於比賽稍後時間後備登場。

至於創造力方面，老將盧迪路或許高峰已過，但他曾帶領西雅圖兩次奪得美職季後賽總冠軍，我依然睇好他能夠在前場左右大局。

FC達拉斯近9場常規賽同樣保持不敗，但當中有7場和局收場，所以他們是一支相當難以被擊破的對手，但他們前線把握力認真麻麻。

門將馬頓杳伊斯整個球季都表現得相當穩固，身前的防線也大部份時間沒有作出太多輪換，所以門將跟防線都相當有默契。

首朗射手捷西斯費拉拿對上有份落場的10場賽事只攻入兩球，近況平平，所以近4仗攻入3球的年青進攻中場班納特甘蒙高縱使不是經常正選上陣，但他有可能成為球隊的關鍵人物。

最終，FC達拉斯雖然以防守見稱，但我認為西雅圖海灣者今仗能夠於主場獲勝。