甲一快車第一擊　滿貫對南青爭連勝

甲一男籃聯賽今周「開快車」，一連4日於修頓爆發激戰，周二晚（31日）頭場由士氣如虹的滿貫大戰南青，銀牌冠軍滿貫休戰個多星期，養精蓄銳爭取兩連勝，球迷不容錯過！（港台電視32及on.cc東網周二晚上7時同步直播）

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滿貫10月18日聯賽首仗以87：73擊敗崇德飛鷹，休戰個多星期後將迎來9日3仗緊密賽程，先後對南青、建龍飛馬和晉裕。上仗滿貫派出新兵惠龍兒和吳松峻上陣，強化版陣容在首仗已見成效。惠龍兒因灣區翼龍散班而重返甲一，昔日坐鎮籃底的他來到滿貫較多拉出高位策應，此仗交出6分及11個籃板，至於由NBL（全國男子籃球聯賽）回流的控衞吳松峻帶病上陣，投進兩記三分球，交出14分和5個籃板。吳松峻在NBL成長不少，球場視野和得分能力都有改善，不過第4節5犯離場的他需要重新適應甲一球證尺度，減少個犯麻煩。

滿貫上仗續以身高2米10的蓋帝斯擔任進攻核心，這位美籍外援負責強攻對手顏色地帶，全場貢獻22分、16個籃板，另外蔡再懃表現回勇，取得19分。值得一提的是，「綠軍」全隊合取50記籃板，比對手多達16個，足見在禁區佔盡優勢，相信待惠龍兒適應球隊打法後，威脅會更加大。

今季「全華班」應戰的南青前兩仗對南華（62：87）和晉裕（73：117）皆苦吞敗仗，特別對升班球隊晉裕一戰，南青遭對手外援艾勤狂取43分、16籃板，預計今場對滿貫情況相似，面對機動性強的蓋帝斯，內線的吳家騏及「死神」司徒偉傑等人將受到嚴峻考驗。