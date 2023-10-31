美斯紀錄性8奪金球獎　欽點2大新星延續傳奇

「球王」美斯再創歷史！周二(31日)凌晨金球獎頒獎禮，去年帶領阿根廷贏世盃冠軍嘅美斯，大熱姿態第8度贏得金球獎，進一步拋離「死對頭」C朗拿度嘅得獎次數(5次)。美斯自2009年首奪金球獎，14年來寫下無數輝煌故事，過去1年經歷首奪世盃、進軍美職等巨變，今屆極可能係36歲美斯最後一次拎金球獎，佢亦欽點夏蘭特同麥巴比，會喺未來幾年金球獎掀激烈爭逐。

過去15屆金球獎選舉，有13屆都落喺美斯同C朗手上，C朗喺今屆連候選名單都未能進入，不過美斯就喺36歲之齡成就生涯最高峰，過去1年幫巴黎聖日耳門贏法甲冠軍、為國際邁亞密贏北美聯賽盃冠軍，最重要當然係上年底帶領阿根廷喺卡塔爾捧走世盃冠軍，喺決賽周射入7球嘅美斯無疑係靈魂人物。

如果唔係世盃冠軍光環，上季協助曼城成為「3冠王」嘅艾寧夏蘭特會係得獎熱門人選，最終美斯力壓夏蘭特(第2)同麥巴比(第3)當選，喺國際邁亞密班主、英格蘭名將碧咸手上接過金球獎獎座，美斯表示：「能夠再次嚟呢度享受呢個時刻實在太好，我從未諗過自己會有咁嘅足球生涯，贏世盃係我嘅夢想，我慶幸自己身處史上其中一隊最佳球隊。」

今個夏天決定離開歐洲轉戰美職，今屆好可能係美斯最後1次拎金球獎，佢亦大方欽點未來金球人選：「夏蘭特同麥巴比終有一日會拎金球獎，佢哋都經歷不可思議嘅1年，夏蘭特今年都好有資格得獎，佢贏咗英超、歐聯同所有神射手獎項，我肯定未來幾年佢一定會攞獎。」

美斯今次帶同老婆洛古絲素同3個囝囝一齊出席，最後佢更向已故阿根廷球王馬納當拿致敬：「最後我想多謝馬納當拿，今日係你嘅生忌(10月30日)，我想同你分享呢個殊榮。」另外，帶領西班牙贏女子世盃嘅邦瑪迪，就首度奪得女子金球獎。

2023金球獎前10名

1 美斯(國際邁亞密)

2 艾寧夏蘭特(曼城)

3 基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)

4 奇雲迪布尼(曼城)

5 洛迪卡斯簡迪(曼城)

6 雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)

7 祖利安艾華利斯(曼城)

8 域陀奧森漢(拿玻里)

9 貝拿度施華(曼城)

10 莫迪歷(皇家馬德里)